Сентябрь стал самым теплым в ФРГ за всю историю наблюдений

Средняя температура в этом месяце составила 17,2 градуса

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Уходящий сентябрь стал в ФРГ самым теплым за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1881 года. Об этом сообщила германская метеослужба DWD.

"В сентябре в Германии были зафиксированы заметные метеорологические аномалии, - говорится в сообщении. - Под постоянным воздействием высокого давления средняя температура достигла показателей, которые ранее не фиксировались".

Средняя температура в этом месяце составила 17,2 градуса, что на 3,4 градуса выше средних показателей за период с 1991 до 2020 года. Предыдущие рекорды были зафиксированы в 2006 и 2016 годах - 16,9 градуса.

Также в сентябре было рекордное число солнечных часов - 246. Это сразу на 57% больше, чем за период с 1991 по 2020 год. Выпало 32 л осадков на 1 кв. м - это половина от показателей прошлого отчетного периода.