Движение автомобилей на четырех переездах МЖД ограничат с 3 октября

В частности, в Московской области 5-6 октября с 12:00 до 16:00 будет закрыт переезд в городе Талдом на ул. Шишунова в связи с ремонтно-путевыми работами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на трех переездах Московской железной дороги (МЖД) на станции Золотухино и вблизи Отрешково в Курской области, в городе Талдом Московской области и Суворов Тульской области будет ограничено с 3 октября в связи с ремонтными работами, сообщила пресс-служба МЖД.

"В Курской области 3 октября с 09:40 до 18:00 будет закрыт переезд, расположенный вблизи станции Отрешково, в связи с проведением ремонтно-путевых работ, 4-6 октября с 22:00 до 06:00 на переезде около станции Золотухино заменят плиты устройств заграждения пути, проезд автомобилей будет закрыт. Объезд возможен через два переезда на станции Возы. В Тульской области 4-5 октября с 08:00 до 16:00 движение автомобилей через переезд на ул. Островского в городе Суворов будет закрыто на период ремонта переездного настила. В качестве альтернативного проезда можно воспользоваться переездом на ул. Черепетская", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в Московской области 5-6 октября с 12:00 до 16:00 будет закрыт переезд в городе Талдом на ул. Шишунова в связи с ремонтно-путевыми работами. Объезд возможен через переезды в районе остановочных пунктов Власово и Темпы.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.