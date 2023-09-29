Граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам

В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины. Соответствующий документ опубликован.

Согласно указу, такие люди могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Также это можно сделать по удостоверению личности на возвращение на Украину (таким образом допускается только выехать в эту страну). В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.

Допускается в том числе въезд в Россию по документам, срок действия которых истек. Граждане Украины, у которых нет действительных документов, могут в порядке исключения выехать из России в сопредельные государства через сухопутную границу на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, выдаваемого территориальным органом МВД. Также допускается выезд по истекшим документам.

Ребенок, являющийся гражданином Украины, может выехать из России совместно с одним из своих законных представителей либо с другим взрослым, у которого есть на это нотариально оформленное согласие.

Правительству РФ поручено обеспечить реализацию указа.

О визовом режиме

С 1997 года действовало соглашение между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту указа, после 1 января 2023 года по инициативе украинской стороны соглашение прекратило действовать.

Однако российские власти решили сохранить для граждан Украины безвизовый въезд на территорию РФ. В пояснительной записке в том числе подчеркивалось, что принятие Москвой зеркальных мер в случае с визовым режимом только "нанесет ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины".