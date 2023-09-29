Путин почтил минутой молчания память добровольцев, погибших под Урожайным

Президент пообещал сделать "все, чтобы оказать помощь их близким"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым и рядовым Вячеславом Тарасовым почтили минутой молчания память их боевых товарищей-добровольцев, погибших под Урожайным.

"Знаю, что в ваших рядах, вместе с вами, практически в окопе сражались еще два бойца, которые пришли добровольно в вооруженные силы из мест лишения свободы. Они погибли", - сказал президент. "Может быть вы не знаете, но сегодня как раз похороны одного из этих погибших ребят. Поэтому перед тем, как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память минутой молчания", - предложил он. Все присутствующие стоя почтили память ушедших бойцов.

Глава государства подчеркнул, что "мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки". "Они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за Родину и, они искупили свою вину в полной мере. Конечно, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения", - заверил Путин.

22 августа в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики российские мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника. В военном ведомстве отметили, что командир подразделения умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.