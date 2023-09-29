В ЛНР возобновили движение через Молодогвардейск

Его ранее приостановили из-за удара ВСУ по Краснодону

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по трассе Краснодон - Молодогвардейск в Луганской Народной Республике (ЛНР), приостановленное после удара по Краснодону со стороны ВС Украины, возобновили. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Краснодона и Краснодонского района.

"Отдел транспорта, безопасности движения и связи администрации города Краснодона и Краснодонского района сообщает о возобновлении движения автотранспорта по трассе Краснодон - Луганск (<...> через Молодогвардейск)", - сказано в сообщении.

В понедельник ВСУ нанесли удар по промышленному объекту в Краснодоне, в результате чего, по предварительным данным, два человека погибли и еще трое получили ранения. В среду глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что три детских сада и четыре школы перевели на дистанционное обучение в Краснодоне.