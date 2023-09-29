В "Аптекарском огороде" в Москве появились плоды папайи

Всего в коллекции ботанического сада представлено пять экземпляров этого дерева

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Плоды появились на деревьях папайи в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщила пресс-служба сада.

"Урожай папайи зреет в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" - посетители могут увидеть плоды в Пальмовой оранжерее до 2 октября и после 6 октября (со 2 по 6 октября все оранжереи будут закрыты на санитарную обработку). Всего в коллекции "Аптекарского огорода" представлено пять экземпляров папайи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что папайя - небольшое дерево высотой до 10 м со множеством ветвей. Родина растения - юг Мексики, север Южной Америки и Центральная Америка. Мировые лидеры производства - Индия, Бразилия, Индонезия, Нигерия, Мексика. Цветки папайи примечательны сладким ароматом. Длина спелого плода до 45 см, он мягкий и имеет оттенок от желтого до янтарного.

"Черные семечки в папайе тоже можно есть - они очень острые и пряные, так что их можно перемолоть и использовать вместо черного перца. Сотрудники "Аптекарского огорода" обожают дегустировать сезонный урожай", - добавили в пресс-службе.