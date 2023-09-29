Путин назначил прокуроров Татарстана, Бурятии и Марий-Эл

В частности, прокурором Республики Татарстан стал Альберт Суяргулов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил прокурором Республики Татарстан Альберта Суяргулова. Об этом говорится в указе главы государства на официальном интернет-портале правовой информации.

41-летний Суяргулов работал в органах прокуратуры Санкт-Петербурга, с декабря 2022 года занимал должность зампрокурора города.

Тем же указом прокурором Республики Бурятия назначен Михаил Филичев, занимавший до этого пост зампрокурора Кемеровской области.

Прокурором Республики Марий Эл президент назначил Илдуса Нафикова, возглавлявшего с сентября 2013 года прокуратуру Татарстана.