В "Артеке" 2 тыс. детей выстроились в открытку в честь воссоединения новых регионов с РФ

Участие в акции приняли в том числе школьники из новых субъектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. детей в Международном детском центре "Артек" выстроились в поздравительную открытку в преддверии Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили в пресс-службе организации.

"Артековцы 11-й смены из всех регионов России вместе с вожатыми приняли участие в масштабном праздновании памятной даты. Более 2 тыс. детей стали участниками создания картины размером 1 380 кв. м. Картина включала в себя надпись: "День воссоединения", флаг Российской Федерации и памятную дату 30.09.23. Ребята вместе исполнили государственный гимн Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

© Пресс-служба МДЦ "Артек"/ ТАСС

Участие в акции приняли в том числе школьники из новых субъектов России. Как уточнили в пресс-службе, с 2014 года в "Артеке" побывали 3 707 детей из новых регионов.

"Международный детский центр на постоянной основе оказывает поддержку жителям новых территорий. Сотрудники "Артека" участвуют в акциях сбора гуманитарной помощи, а дети привозят в "Артек" любимые книги, которые в рамках акции "Книга другу" передают в библиотеки школ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, обучение в "Артеке" прошли представители детских лагерей, директора школ и их заместители, советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, представители органов власти новых субъектов РФ", - добавили в МДЦ.