Участникам СВО и их родным вернут деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки

Чтобы вернуть средства, нужно подать туроператору или турагенту заявление о расторжении договора по туристскому продукту

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление о возврате денег за несостоявшиеся зарубежные туры участникам СВО и их родственникам. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно ему, мобилизованные, контрактники и добровольцы, вступившие в ряды Вооруженных сил РФ с 24 февраля 2022 года, а также члены их семей смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туристические поездки за счет средств фонда персональной ответственности туроператора.

Решение распространяется на зарубежные туры и касается ситуаций, когда у туроператора недостаточно собственных средств для возврата.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 13 июня 2023 года.

Согласно этим нормам, чтобы вернуть средства, нужно подать туроператору или турагенту заявление о расторжении договора по туристскому продукту. Сделать это может как сам мобилизованный, так и члены его семьи в течение трех лет со дня заключения такого договора. Срок возврата - 10 дней с момента подачи заявления.