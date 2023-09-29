Семьи содействующих выполнению задач СВО получат удостоверения о праве на льготы

Речь идет о родственниках бойцов, погибших в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Родственники погибших участников СВО, заключивших контракт или имевших другие правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач российской армии, смогут получать в военкоматах удостоверения единого образца, подтверждающие их право на льготы. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о родственниках бойцов, погибших в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Как следует из документа, на них распространяются права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом "О ветеранах", включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца.