Гладков сообщил, что в Белгородской области до конца года очистят 29 водоемов

Губернатор региона также отметил, что специалисты подрядных организаций, ведущих очистку водоемов, "понимают свою ответственность"

БЕЛГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Около 30 рек и прудов очистят в Белгородской области до конца текущего года. Такие планы региональных властей озвучил журналистам губернатор Вячеслав Гладков, напомнив, что ранее очистка завершилась на 27 водоемах, в том числе расположенных вблизи границы с Украиной.

"В этом году у нас в планах очистка 56 объектов в рамках программы очистки русел рек и прудов, 27 уже завершены, еще 29 будут очищены до конца года", - сказал он. По словам Гладкова, только на текущей неделе закончились работы на реке Нежеголь в Шебекино, реке Корочка в районе села Ивановка Губкинского округа и реке Псел в районе села Песчанка Ивнянского района. "Везде провели общественные слушания, работы приняты, надеюсь, что и по другим объектам, которые будут сдаваться в этом году, проблем не будет", - продолжил Гладков.

Он заметил, что специалисты подрядных организаций, ведущих очистку водоемов, "понимают свою ответственность". "Жителям, конечно же, хочется получить обновленные и очищенные от растительности, красивые и любимые свои реки и пруды, ну а мы будем стараться это сделать", - заверил Гладков.