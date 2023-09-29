В Баку сообщили, что миссия ООН посетит Карабах в ближайшие дни

Поездка состоится под эгидой резидента-координатора организации в Азербайджане

БАКУ, 29 сентября. /ТАСС/. Миссия ООН совершит в ближайшие дни визит в Нагорный Карабах под эгидой координатора всемирной организации в Баку. Об этом сообщил МИД Азербайджана.

"После антитеррористических мероприятий [19 сентября Баку объявил о начале военной операции в Карабахе] несколько дней назад Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН в Карабахский регион. Эта поездка состоится в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве по устойчивому развитию между ООН и Азербайджаном", - говорится в сообщении ведомства.

Как указали в министерстве, поездка позволит ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью Азербайджана в регионе. В МИД добавили, что членам делегации также будут продемонстрированы процессы восстановления инфраструктуры, "разоружения незаконных армянских вооруженных сил", конфискации оружия и боеприпасов.

26 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что власти республики готовы организовать поездку в Карабах представителей ООН. Президент тогда подчеркнул, что ведется работа по обеспечению прав армянского населения Карабаха в соответствии с азербайджанским законодательством и международными обязательствами страны.