В центре Астрахани открыли первую винную ярмарку отечественных виноделов

В рамках мероприятия пройдут лекции о развитии виноделия и винной культуры в России, мастер-классы от профессиональных сомелье, дегустационные сеты фермерских сыров и мясных деликатесов

АСТРАХАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Около 20 российских производителей вин представили свою продукцию на первой винной ярмарке, которая открылась в Астрахани. Принять участие в дегустации и приобрести понравившуюся продукцию жители и гости региона смогут до 8 октября, передает корреспондент ТАСС с места события.

В Астрахани под открытым небом на центральной улице Кирова в течение 10 дней, с 29 сентября по 8 октября, около 20 производителей Краснодарского, Ставропольского краев, Кавказа, Республики Крым, Ростовской области представят более 200 наименований напитков жителям и гостям Астраханской области. Запланированы лекции о развитии виноделия и винной культуры в России, мастер-классы от профессиональных сомелье, дегустационные сеты фермерских сыров и мясных деликатесов, оптовые и розничные продажи.

"Для нашего города - это настоящее событие, первая винная ярмарка. Она проходит под эгидой Минпромторга России при активном участии российских производителей вина. Цель этого мероприятия популяризировать российское вино и культуру его потребления. Наш город тоже уважает культуру и традиции потребления вина, и поэтому это мероприятие будет востребовано среди астраханцев", - сообщил на церемонии открытия ярмарки заместитель председателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

Как уточнил журналистам на брифинге министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский, в рамках ярмарки также представлено астраханское предприятие, занимающееся сыроварением.

"Здесь мы попросили организаторов, чтобы была представлена и астраханская продукция - это местный производитель сыров. Их продукцию также можно будет продегустировать и приобрести посетителям ярмарки. <...> Осенью в Астрахани планируется проведение еще одной ярмарки под эгидой Минпромторга России, она будет вещевая, мы сейчас определяемся с ее форматом, там будут представлены исключительно российские производители одежды", - сообщил Волынский.

Винные ярмарки проходят под эгидой Минпромторга России, оператором выступает компания "Городские праздники". В 2021 году был принят федеральный закон о проведении винных ярмарок продвижения российских вин. В 2022 году они были проведены в Москве, Калужской, Брянской и Воронежской областях. С начала 2023 года ярмарки уже прошли в Сочи, Калуге, Красногорске, Казани, Ярославле, Уфе и дважды в Воронеже.