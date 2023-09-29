В Петербурге введут ограничения для транспорта из-за фестиваля "Мото ГТО"

Фестиваль посвящен официальному закрытию мотосезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Остановку транспортных средств на 19 улицах в Петербурге запретят в связи с проведением 30 сентября фестиваля "Мото ГТО", посвященного закрытию мотосезона. Днем также будет запрещено движение транспорта по 26 участкам автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"30 сентября 2023 года, в рамках закрытия мотосезона 2023 года, на Крестовском острове (в западной части острова, на парковках Р23, Р24 у стадиона "Газпром Арена") состоится Фестиваль#мотоГТО. На период проведения мероприятия вводятся временные ограничения в движении транспорта: с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспортных средств на 19 улицах. С 15:50 до 17:00 будет запрещено движение транспорта по 26 участкам автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что с 15:50 до 17:00 будет сужена проезжая часть на улице Куйбышева на пересечении с Каменноостровским проспектом.

Кроме того, в это время 17 автобусных маршрутов, 4 троллейбусных и 2 трамвайных будут следовать с приостановками в движении для пропуска мотоциклистов.

О "Мото ГТО"

Фестиваль "Мото ГТО", посвященный официальному закрытию мотосезона, начнется около 13:00 у станции метро "Зенит" в Петербурге.

В этом году для гостей фестиваля запланирована насыщенная программа: выступления стантрайдеров и музыкальных коллективов различных жанров, экспозиция авто- и мототехники, выстраивание мотоколонны и мотопарад, который стартует в 16:00 от "Газпром Арены", далее мотоциклисты проедут по Каменноостровскому проспекту до станции "Спортивная", затем вернутся обратно.

Мотосезон в Петербурге был открыт 29 апреля на Дворцовой площади.