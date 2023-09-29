В Коми намерены создать центры ядерной медицины, гемодиализа и реабилитации

Глава республики Владимир Уйба сообщил, что на эти цели необходимы прямые частные инвестиции

СЫКТЫВКАР, 29 сентября. /ТАСС/. Центры ядерной медицины, гемодиализа, реабилитации, а также лабораторной диагностики намерены построить в Республике Коми с привлечением частных инвестиций. Проекты в высокой степени проработки, определены площадки под строительство, сообщил заместитель председателя правительства республики Антон Виноградов.

"Отдельное направление - возведение медицинских объектов. Это строительство центра ядерной медицины, центра гемодиализа, реабилитационного и лабораторно-диагностического центров. У нас было несколько вариантов, прорабатывали с индийской компанией. Сейчас с российскими компаниями подобрали площадки и определяемся со структурой финансирования", - сказал Виноградов на координационном совете при главе региона по стратегическому управлению.

Как отметил глава республики Владимир Уйба, эти проекты крайне важны, чтобы жители имели возможность получать высококвалифицированную медпомощь в своем регионе. "Примерно 1,5 млрд рублей [в год] вывозится в сопредельные области - Екатеринбург, Киров, даже не в Москву и Санкт-Петербург. Мы вполне можем создать условия для той же комплексной диагностики с учетом ядерной медицины по реабилитации и по протезированию - для чего выезжают наши жители и вывозят 1,5 млрд рублей, которые мы можем посчитать через систему ОМС, а сколько вывозится частных денег, даже не видим. Поэтому обязательно нужны инвесторы, которые построили бы как минимум три крупных центра", - отметил руководитель региона. Он подчеркнул, что необходимы именно прямые частные инвестиции, поскольку "ситуация с бюджетом крайне сложная".

Зампред правительства Виноградов отметил, что в высокой степени проработки находится около десятка проектов. Так, вскоре начнется проектирование двух заводов по сжижению природного газа (СПГ) мощностью 3 т в час. Ведется закупка оборудования, построить планируется за полтора года. В ходе Восточного экономического форума сообщалось, что компания "Газпром СПГ технологии" планирует построить два завода по производству СПГ в Сыктывкаре и Ухте, а также сеть заправок.

По словам Виноградова, ведется проектирование дата-центра, инвестиции оцениваются в 10 млрд рублей. Проектируется также грузовой контейнерный терминал на железнодорожном узле в городе Микунь. Подобран участок. Транспортная группа Fesco намерена вложить в проект 900 млн рублей и создать 100 рабочих мест.

"[Планируется] строительство завода по утилизации медицинских отходов. Совместно с Минздравом оперативно проведена аналитика по отходам, определен участок. Инвестиции составят порядка 500 млн рублей с созданием до 50 рабочих мест. В высокой степени проработки проект", - сказал Виноградов. Он отметил, что все проекты планируются с привлечением частного капитала, без бюджетных ассигнований.