Домам у "Подземного Севастополя" дали доступ в музей на случай воздушной тревоги

Он способен укрыть более 1 тыс. человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство музея "Подземный Севастополь" выдало экземпляры ключей от входа в музей жителям ближайших жилых домов, чтобы те могли укрываться в случае воздушной тревоги в нерабочее время. Об этом ТАСС сообщили в администрации музея.

"Мы работаем каждый день, в октябре будем с 10:00 до 18:00, а так старшим по соседним домам всем выдали ключи, и они в случае чего могут даже сами открывать и, соответственно, укрываться. Даже ночью, если вдруг от нас никого там нет", - рассказали в администрации.

Как уточнили в музее, "Подземный Севастополь" способен укрыть более 1 тыс. человек. За последнюю неделю учреждение принимало единовременно до 400 жителей на время воздушной тревоги.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, город периодически подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. Вскоре после этого губернатор города Михаил Развожаев поручил усилить работу системы оповещения о воздушных атаках.

О музее

Музей "Подземный Севастополь" создан в действующем противоатомном убежище высшей категории защиты, которое построили в 1950-е годы в разгар холодной войны. Объект имеет собственную систему канализации, систему фильтрации и регенерации воздуха, водопровод, артезианскую скважину, узел радиосвязи, медицинский блок, дизель-электростанцию. С июня 2018 года убежище открыто для ознакомления для жителей города и туристов.