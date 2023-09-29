В Курганском государственном университете начал работу центр предпринимательства

Директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев сообщил, что это позволит студентам получить компетенции в области бизнеса и защитить диплом-стартап

ТАСС, 29 сентября. Центр предпринимательства открылся в крупнейшем вузе Курганской области - Курганском государственном университете. Благодаря этому молодежь сможет заниматься подготовкой собственных стартапов, их будут обучать действующие предприниматели, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"В Курганском государственном университете открылся Центр предпринимательства. Инвестиционное агентство Курганской области подписало соглашение о сотрудничестве с вузом. Новые образовательные практики позволят студентам получать актуальные компетенции в области бизнеса, а также заняться подготовкой собственного стартапа в стенах учебного заведения. <…> Обучать участников проекта будут действующие предприниматели, которые поделятся опытом, расскажут об эффективных инструментах работы и дадут пошаговые инструкции, как начать свое дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по созданию центра продолжалась около года. "Такой центр необходим региону, и не случайно он встраивается в инфраструктуру поддержки бизнеса. Внедрение новых образовательных практик позволит студентам получить компетенции в области бизнеса, а также защитить диплом-стартап", - сказал директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.