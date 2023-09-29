Финансирование проекта "Борьба с сахарным диабетом" составит 27 млрд рублей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением медиков в 2022 году находились около 5,3 млн страдающих сахарным диабетом I и II типов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финансирование федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" в 2024-2026 годах составит 27 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта, по разделу "Здравоохранение" составят в 2024 году 35 710,9 млн рублей, в 2025 году - 29 996,8 млн рублей, в 2026 году - 37 322,1 млн рублей и будут направлены [в том числе] на <…> реализацию мероприятий федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" в 2024-2026 годах ежегодно в объеме 9 000,0 млн рублей", - говорится в документе.

Как ранее сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, под наблюдением медиков в 2022 году находились около 5,3 млн россиян, страдающих сахарным диабетом I и II типов. Федпроект "Борьба с сахарным диабетом", по его словам, предусматривает развитие инфраструктуры службы диабета, дооснащение оборудованием для выявления и контроля состояния пациентов.