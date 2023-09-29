СМИ: Индонезия изучает возможность развития сотрудничества с Россией в сфере образования

Агентство Antara сообщило, что рассматривается создание совместных образовательных программ для высших учебных заведений

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры и образования Индонезии изучает возможности для расширения сотрудничества с Россией в области образования, включая создание совместных образовательных программ для высших учебных заведений. Об этом сообщило индонезийское агентство Antara.

В частности, Индонезия рассматривает возможность создания совместной с РФ образовательной программы, в рамках которой студенты обеих стран половину времени обучения будут проводить в России, а другую половину - в Индонезии. Подчеркивается, что соответствующая тема обсуждалась в ходе визита в Россию делегации индонезийского министерства образования и культуры. "Такой вид сотрудничества в высшей степени способствует тому, чтобы студенты обучались в лучших университетах мира", - приводит Антара заявление индонизийского министерства.

Сообщается, что стороны также обсуждали перспективы создания в Нусантаре, которая должна стать новой столицей Индонезии, офиса-представительства российских вузов.