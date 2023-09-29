Пункты вакцинации от гриппа и ковида в Москве открыты по всему городу

Поставить прививки можно, в частности, в медучреждениях и на Красной площади в ГУМе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости сезонными респираторными инфекциями в Москве за последнее время снизился, учреждения здравоохранения работают в плановом режиме и активно ведут вакцинацию. О том, где и как в столице можно сделать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции, узнали корреспонденты ТАСС.

Как сообщила накануне заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, ситуация с распространением вирусных инфекций в Москве стабилизировалась и соответствует стандартным показателям для этого времени года. С начала недели заболеваемость ОРВИ и ковидом уменьшилась на 18%, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в форме обычной простуды. По ее словам, вся система здравоохранения была подготовлена к осенне-зимнему периоду в обычном режиме. В поликлиниках разделяют потоки пациентов, организовано ношение масок.

В столичном управлении Роспотребнадзора рекомендуют в период эпидемического подъема заболеваемости респираторными инфекциями сократить время пребывания в общественных местах и транспорте, пользоваться маской, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, тщательно мыть руки с мылом и промывать нос, регулярно проветривать помещения, делать влажную уборку, и, конечно, вести здоровый образ жизни.

Защита от гриппа

По данным городского управления Роспотребнадзора, к текущей неделе от гриппа в столице привились более 1,2 млн человек, что составляет 9,9% от численности населения Москвы. Особое внимание уделяется вакцинации против гриппа в учреждениях социального обеспечения. В целом для достижения необходимого для защиты от гриппа уровня вакцинации - не менее 60% населения - необходимо привить более 7,5 млн жителей столицы, отметили в ведомстве. В город уже поступило более 4 млн доз вакцины. Прививки делают отечественными препаратами: "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Флю-м", "Гриппол плюс".

Привиться от гриппа в Москве можно в поликлиниках по месту прописки, а также в одном из 16 мобильных пунктов - они расположены у станций метро, Московского центрального кольца и железнодорожных станций. Так, корреспондент ТАСС посетил для вакцинации недавно открывшуюся после капитального ремонта поликлинику на улице Новаторов. Работы завершились там в начале сентября, здание теперь соответствует новому московскому стандарту учреждений здравоохранения. Чтобы вакцинироваться от гриппа в поликлинике, надо заранее записаться на прием к врачу - он проведет осмотр и направит на прививку в специальный кабинет. В процедурную была небольшая очередь. "Сейчас на прививку от гриппа много к нам приходят, можно сделать "Флю-м" или "Совигрипп". Вакцинация будет до ноября, я сама тоже сделала прививку", - рассказала на приеме врач.

Посетив мобильный пункт у Курского вокзала, корреспондент ТАСС убедился, что вакцинация от гриппа пользуется популярностью у жителей. Только за 15 минут туда обратились пять человек, которым два специалиста предложили заполнить анкету, объяснили правила при вакцинации и отправили на укол. В анкете стандартные вопросы о перенесенных болезнях, аллергии и беременности. "Если вы недавно переболели, то прививку стоит отложить на две недели, иначе можно заболеть еще сильнее. Лучше повременить, но зато быть уверенными, что не возникнет никаких осложнений", - подчеркнул врач на пункте вакцинации.

Прививка от ковида

Пройти вакцинацию от гриппа также можно в самом центре города - на Красной площади в ГУМе ежедневно с 10:00 до 21:00. Здесь прививают еще и от коронавирусной инфекции. Записываться заранее на обе прививки необходимости нет, достаточно просто прийти с паспортом. В этом пункте вакцинации корреспондент ТАСС заметил небольшую очередь из желающих пройти процедуру. Сотрудники, которые встречают всех посетителей уже на входе, интересуются, какая прививка нужна. Затем выдают анкеты и направляют в зал ожидания, чтобы пришедший мог заполнить бланки и отправиться дальше - на прием к врачу. Там посетителям задают вопросы об их состоянии, наличии аллергии и хронических заболеваний. По наблюдениям корреспондента ТАСС, среди посетителей больше всего женщин среднего возраста.

Также без записи принимают в Троицкой городской больнице в будни с 08:00 до 20:00, в суббота - с 9:00 до 18:00 и в воскресенье - с 9:00 до 16:00. По записи, согласно данным сайта мэра столицы, можно привиться еще в 10 пунктах по всему городу. Они находятся в филиалах поликлиник № 209, 218, 109, 115, 166, 191, 5, 62, горбольнице имени Кончаловского в поликлиническом отделении № 1 и Диагностическом клиническом центре № 1. Если пациент сделал первую инъекцию в другом регионе, вторую прививку можно сделать в Москве в ГКБ имени Кончаловского и в филиале 209-й поликлиники. Первичный курс вакцинации делается в два этапа, поэтому через три недели после первой инъекции нужно повторно прийти на вторую. Ревакцинация может быть проведена по желанию пациента однократно или в два этапа - решение принимается в каждом конкретном случае врачом и пациентом.

На прививку от ковида можно записаться через онлайн-сервисы госуслуг Москвы и ЕМИАС, в поликлиниках, а также позвонив в пункт вакцинации. Пройти вакцинацию могут совершеннолетние граждане, которые на момент обращения не имеют обострения хронического заболевания и не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки. Записаться нужно только на первую инъекцию, на вторую запишут автоматически.