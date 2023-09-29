Около 25 тыс. школьников в КНР побили рекорд Гиннесса по массовому фитнес-танцу

Как минимум 90% участников должны были выступить без технических ошибок в течение пяти минут

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Примерно 25 тыс. школьников в провинции Гуандун на юге Китая побили рекорд Гиннесса по массовому фитнес-танцу, который был исполнен одновременно на множестве площадок. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, выступление "танец льва" было организовано в городе Сицяо - на родине мастера восточных единоборств Хуан Фэйхуна. Как уточняется в сертификате Книги рекордов Гиннесса, которого удостоились участники этого мероприятия, организованного местной администрацией, они совершили "самый масштабный (на многих площадках) фитнес-танец" в мире.

Для того чтобы побить рекорд, учащимся средних школ Сицяо пришлось непрерывно танцевать в течение не менее пяти минут. Другое условие - как минимум 90% участников должны были выступить без технических ошибок.