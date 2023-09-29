Расходы на программу "Развитие образования" в 2024 году вырастут почти на 20 млрд рублей

В частности, планируется увеличить расходы на предоставление субсидий на организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бюджетные расходы на реализацию госпрограммы "Развитие образования" в 2024 году в РФ составят 575,2 млрд рублей, что на 19,9 млрд рублей больше, чем в 2023-м. Об этом говорится в материалах к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Развитие образования", в 2024 году составят 575 237,3 млн рублей, в 2025 году - 407 411,0 млн рублей и в 2026 году - 423 102,5 млн рублей. Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 466-ФЗ, в 2024 году увеличены на 19 876,9 млн рублей, в 2025 году - на 21 735,1 млн рублей, в 2026 году по сравнению с параметрами бюджетного прогноза на 2026 год увеличены на 14 583,6 млн рублей", - говорится в документе.

В частности, планируется увеличить расходы на предоставление субсидий на организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников на 5,7 млрд рублей в 2024 году и на 6,3 млрд рублей - в 2025-м.

Также в 2024 году планируется увеличить расходы на 4,9 млрд рублей на государственную поддержку АНО "Институт развития интернета" в целях производства и распространения государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

Кроме того. увеличены бюджетные ассигнования на методическое обеспечение и сопровождение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2024 году на 2 млрд рублей, в 2025 году - на 1,9 млрд рублей, В 2026 году - на 1,1 млрд рублей.

Российское движение детей и молодежи

На поддержу Российского движения детей и молодежи "Движение первых" расходы в 2024 году планируется увеличить на 7 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах - на 6,9 млрд рублей в каждом.

На помощь региональным отделения движения расходы вырастут на 9,5 млрд рублей в 2024 году, на 9,3 млрд рублей - в 2025 году и на столько же в 2026-м.