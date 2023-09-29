В Волгограде в форуме "Герои нашего времени" принимает участие молодежь из 31 региона РФ

В рамках мероприятия пройдут образовательные секции, круглые столы, мастер-классы, тематические лекции и семинары

ВОЛГОГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие всероссийского патриотического форума "Герои нашего времени" состоялось в Волгограде при участии около 300 молодых людей из 31 региона России, в том числе ЛНР и ДНР, передает корреспондент ТАСС.

"Уникальность форума в том, что в год 80-летия победы в Сталинградской битве мы собрали здесь регионы России. Для нас было очень важно в этот год собрать молодых ребят из городов-героев, городов воинской славы, чтобы они здесь вместе прочувствовали историю этого подвига, знали ее и передавали", - сказала ТАСС заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

В течение нескольких дней участники форума будут участвовать в образовательных секциях, круглых столах, мастер-классах, тематических лекциях и семинарах, встретятся с экспертами, кроме того, для них проведут экскурсии по памятным местам региона и устроят закрытые показы нового художественного фильма "Часы для Веры". Мероприятия будут проходить на нескольких площадках - в Волгоградском государственном техническом университете, Волгоградском государственном аграрном университете и Волгоградском государственном институте искусств и культуры.

Одним из спикеров стал депутат Госдумы Андрей Гимбатов. "Патриотические воспитание - это и есть нормальное воспитание нормальных людей, здравомыслящих. Поэтому очень приятно, что здесь сегодня столько молодежи, столько ребят", - сказал он ТАСС.

Волгоградская область стала площадкой всероссийского патриотического форума "Герои нашего времени", который будет проходить до 1 октября. В мероприятии участвуют порядка 300 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 31 региона страны, в том числе Донецкой и Луганской народных республик. Среди участников специалисты и представители сферы патриотического воспитания, лидеры гражданско- и военно-патриотических клубов, объединений, активисты движений "Волонтеры Победы", "Поисковое движение России", а также преподаватели, учителя и студенты.

Форум "Герои нашего времени" проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи - Волгоградская область стала победителем всероссийского конкурса "Регион для молодых". Организаторами мероприятия выступают областной комитет образования, науки и молодежной политики, Центр патриотической и поисковой работы "Авангард" и Центр поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма.