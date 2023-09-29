В Ялте восстановили заброшенный в 90-е годы детский сад

На эти цели потратили 83 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Мэрия Ялты в пятницу открыла детский сад "Ивушка", который в 90-е забросила Украина. На работы потратили 83 млн рублей, рассказал ТАСС руководитель городской администрации Янина Павленко.

"Это детский сад 1969 года рождения, проработал полноценно в течение 30 лет, потом уже работал кое-как. Собственно говоря, после развала Советского Союза он был заброшен. <...> И сколько ни обещали власти, все, кто приходил, никто его не делал, это была заброшенка. Три года долгих [занимались ремонтом], сложные были проектные решения различные. Но мы его сделали", - рассказала Павленко.

В здании восстановили остов, заменили внутренние и наружные инженерные сети, выполнили отделочные работы и благоустроили территорию. Также на объекте обновили отопительную систему, пищеблок, постирочную, медицинский кабинет, закупили мебель, игрушки и все необходимое для детей. Всего детский сад рассчитан на 100 человек.

"Дело в том, что у нас очередь сегодня в детские сады, и она еще сохраняется - 200 человек. Поэтому на следующей неделе еще один сад откроем на 100 мест, и в следующем месяце - еще на 230. И решим проблему с детскими садами в Ялте", - добавила руководитель городской администрации.

Ранее в Минобразования Республики Крым сообщили, что полностью решить проблему с очередями в детские сады в регионе планируется до декабря 2023 года.