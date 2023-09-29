В Архангельске открылась выставка работ лучших мастеров лоскутного шитья России

На экспозиции можно увидеть предметы женской одежды: рубаха XX века из Олонецкой губернии, пояс конца XIX - начала XX века из Пинежского уезда, сарафан-"печатник", а также церковные вещи

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Выставка произведений лучших мастеров лоскутного шитья страны и старинных работ из фондов Архангельского краеведческого музея открылась в Гостином дворе в Архангельске. Как рассказала ТАСС директор музея Александра Богданова, на выставке представлены изделия мастериц из Уфы, Екатеринбурга, Костромы, Самары, Калуги, Гатчины, Москвы и Ростова-на-Дону, Архангельска.

"Это совместный проект с международным фестивалем лоскутного шитья "Душа России". Инициатором от Архангельска выступила школа народных ремесел, это заведение, в котором учат будущих лоскутниц. Архангельский краеведческий музей с огромным удовольствием поддержал эту идею, и музей представил на выставке очень редкие экспонаты конца XIX века, а также работы мастеров лоскутного шитья из Архангельска - члена Союза художников РФ Ольги Жареновой и народного мастера РФ Риммы Слотиной", - сказала Богданова.

Среди экспонатов предметы женской одежды: рубаха XX века из Олонецкой губернии, пояс конца XIX - начала XX века из Пинежского уезда, сарафан-"печатник", а также церковные вещи. Это воздух (небольшое квадратное покрывало, которое используют во время литургии) XIX века ручной работы, расшитый золотными нитями, и покровец XIX века ручной работы.

Всего представлено более ста предметов. В рамках одной части экспозиции выставлены покрывала и одеяла, созданные в традиционных техниках с повтором узоров, картины из лоскутов, сложные дорожки, круглые коврики и украшения в лоскутной технике. Особенность, например, северных одеял в наличии обрамления из однотонной ткани, обычно красного цвета, и выбор ярких оттенков - чаще красных и синих. Современные работы отличаются от созданных в 1970-80-е годы цветовой гаммой, они могут быть и черно-белыми, а также тканями, из которых сделаны предметы. "Раньше на лоскутные изделия шли ткани, скажем так, ношеные, уже использованные, мы с вами видим такие ткани, из которых наши мамы и бабушки носили платья и кофточки, это узнаваемое, - показала собеседница агентства. - Современные лоскутницы в основном используют бязь, сатин, ситец, более яркие и насыщенные, ну и делают работы из новых тканей".

На открытие выставки пришла народный мастер РФ Римма Слотина - одна из старейших лоскутниц страны. Мастерица занимается лоскутным шитьем с 1980 года. На выставке представлено восемь ее произведений - от одеяла 2 на 2 м со сложными переходами цвета до авангардной работы с причудливыми узорами из лоскутов.

В октябре в Архангельске пройдет фестиваль "Душа России", на который приедут ведущие лоскутницы страны. Выставка будет работать до 30 ноября.