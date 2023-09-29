На форуме OpenBio появятся научно-популярные темы о здоровье и долголетии в 2024 году

В форуме 2023 года приняли участие более 1 100 человек

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Биотехнологический форум завершил свою работу в наукограде Кольцово под Новосибирском. В следующем году появятся новые научно-популярные направления, посвященные качеству жизни человека, рассказала руководитель отраслевого комплекса мероприятий OpenBio Юлия Линюшина.

"Выявилась необходимость добавить больше научно-популярных направлений. Поступило очень много запросов, на текущий момент несколько десятков о том, чтобы доносить в более популярной форме эту научную информацию, которая крайне важна для качества жизни населения", - сказала Линюшина.

Она рассказала, что в форуме, который прошел с 26 по 29 сентября, приняли участие более 1 100 человек, более 100 российских научно-исследовательских организаций и 45 международных участников из 11 стран. Наибольший интерес вызвали медицинские направления, связанные с онкологическими заболеваниями и Covid-19. Также на форуме прошли круглые столы, посвященные теме жизни и долголетия человека 2065 года, биотехнологическим исследованиям в космосе, развитию искусственного интеллекта в сфере биотехнологий и проблемы регистрации фармпрепаратов.

Кроме того, на мероприятии в течение двух дней работала станция Регистра доноров костного мозга, в который вступили 69 человек. Она отметила, что необходимо повышать информированность населения по вопросам донорства костного мозга. В следующем году на OpenBio пройдет круглый стол по этой тематике.

Линюшина добавила, что в следующем году планируется продолжать развивать направление, соединяющее науку и искусство "Openbio Art". В последний день форума состоялась мировая премьера написанной специально для форума биомузыки на основе звучания биологических, физических и химических процессов в исполнении оркестра духовых инструментов.

"В октябре состоится презентация нового проекта Openbio Art - это уже коллаборация не только с музыкой, но и художниками разных направлений. Мы соединяем художников, ученых, искусственный интеллект, инсталляторов и приглашаем к сотрудничеству разных творческих людей из мира искусства для того, чтобы совместно развивать направление Openbio Art в Сибири и в России", - сказала Линюшина.

О форуме

Форум, посвященный вирусологии и биотехнологиям, проводится ежегодно с 2013 года. Агентство ТАСС является информационным партнером форума.