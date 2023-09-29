Ковальчук: реформа РАН поможет создать РФ самую совершенную систему образования в мире

Президент НИЦ "Курчатовский институт" выступил в рамках пленарного заседания Всероссийской научно-практической конференции "Связь времен и технологий"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Самая совершенная система науки и образования будет создана в России при условии скорейшего завершения реформы Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в рамках пленарного заседания Всероссийской научно-практической конференции "Связь времен и технологий", которая проходит в Великом Новгороде.

"Если сейчас мы завершим реформу академии наук, которая была начата в 2013 году - реформа была сделана половинчато - если мы ее завершим, то в ближайшие год-два будем иметь самую совершенную в мире, ориентированную в будущее систему науки и образования", - заявил Ковальчук.

О конференции

Конференции "Связь времен и технологий" проходит на площадке инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай". Работа конференции посвящена современным технологиям, их взаимосвязи с историей и культурой, а также влиянию на общество. Участники конференции представят свои научные работы, исследования, поделятся практическим опытом. На конференции также будут подняты вопросы технологий искусственного интеллекта и сохранения культурного наследия.

В рамках сессий сотрудники Институтов археологии и истории РАН, Новгородского государственного музея-заповедника расскажут о комплексном изучении фресок из раскопок Георгиевского собора Юрьева монастыря, об опыте реставрации живописи, артефактов и фресок. Участники поговорят о комплексном исследовании рукописных памятников, исследовании ДНК костных останков с целью идентификации филогенетических, генеалогических и фенотипических характеристик населения в различные исторические периоды.

Организаторами мероприятия выступают Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Российская национальная библиотека, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.