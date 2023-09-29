В Москве в честь запуска второго речного маршрута выпустили "Тройки" нового дизайна

На маршруте работают шесть причалов-остановок: ЗИЛ, Автозаводский мост, Кленовый бульвар, Южный речной вокзал, Нагатинский Затон и Печатники

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новые тематические карты "Тройка" появились в Москве в честь запуска второго речного маршрута, приобрести их можно в интернет-магазине. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Водный транспорт стал еще доступнее. 29 сентября Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй регулярный маршрут круглогодичных электросудов, который связал районы юга и юго-востока столицы. <...> В честь запуска второго речного маршрута ЗИЛ - Печатники мы выпустили новые тематические карты "Тройка", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, на маршруте работают шесть причалов-остановок: ЗИЛ, Автозаводский мост, Кленовый бульвар, Южный речной вокзал, Нагатинский Затон и Печатники. По мере готовности инфраструктуры будут открываться и другие.

Приобрести лимитированные карты "Тройка" с изображением маршрута можно в интернет-магазине.