Театр и центр образования в Душанбе построят за два года при участии России

Таджикским коллегам был представлены проекты российских театров, которые уже реализованы в РФ

ДУШАНБЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Новое здание Русского драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе, а также образовательный центр для одаренных детей планируется построить в течение двух лет при участии России. Об этом сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам участия российской делегации в Международном инвестиционном форуме "Душанбе-2023".

"Я думаю, что начнется [строительство] в первом полугодии следующего года, но задачу мы ставим в течение двух лет все построить", - сказал вице-премьер, подтвердив, что это касается обоих объектов - здания театра и школы.

Хуснуллин добавил, что на полях форума обсудил внешний вид будущего театра с мэром Душанбе Рустамом Эмомали. "Очень хорошее решение, очень красивый фасад, нам понравилось, мы подписали с ним оба. Важно, чтобы все это соответствовало, когда все это будет построено, чтобы именно так выглядело", - пояснил он.

По его словам, таджикским коллегам был представлены проекты российских театров, которые уже реализованы в РФ. "[Театр] будет очень красивым, безусловно, даст местный колорит, фасад будет связан с местной культурой, хорошее место, которое выделил город, все будут говорить, что уникальный театр в Душанбе", - добавил вице-премьер.

Старое здание драмтеатра имени Маяковского в Душанбе снесли в 2016 году. В июне в ходе визита в Таджикистан Хуснуллин обсуждал вопрос строительства театра с Эмомали, осмотрел предложенное городом место под новый театр и дал поручение проработать технические возможности участка.