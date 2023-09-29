Путин заявил об увеличении квоты на прием студентов из Латинской Америки в 2023 году

Президент отметил, что сейчас в России обучается почти 5 тыс. латиноамериканских студентов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Латинской Америки в этом году увеличено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международной парламентской конференции Россия - Латинская Америка.

"Сейчас в нашей стране обучается почти 5 тыс. латиноамериканских студентов, при этом ежегодная квота их приема на бюджетные места в российских вузах в нынешнем учебном году тоже увеличивается. Мы готовим профессиональные кадры и для национальных правоохранительных органов латиноамериканских государств", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве РФ с Латинской Америкой, Путин назвал ряд крупных и взаимовыгодных высокотехнологичных инвестиционных проектов. "Это просто некоторые примеры. В Боливии при участии России сооружается Центр ядерных исследований и технологий, в Никарагуа и Венесуэле расширяют свою деятельность совместные биофармацевтические предприятия, на Кубе модернизируют металлургический завод", - перечислил он.

Путин указал на то, что у России с государствами Латинской Америки поддерживается высокий уровень сотрудничества в гуманитарной сфере, растет число стран, с которыми у РФ установлен безвизовый режим. К настоящему моменту он охватывает уже 27 латиноамериканских государств. Открываются новые возможности для деловых, научных и культурных обменов, наращивания встречных туристических потоков. "С хорошей отдачей реализуются российско-латиноамериканские проекты в медицине и здравоохранении, обеспечении биологической и эпидемиологической безопасности. В период пандемии коронавирусной инфекции наша страна одной из первых осуществила поставки в Латинскую Америку больших партий вакцин, тест-систем, санитарно-гигиенических средств, других медицинских и гуманитарных грузов", - рассказал российский лидер.