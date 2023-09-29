Российско-китайский центр НовГУ начнет работать в конце 2023 года

В пресс-службе вуза сообщили, что планируют организовать кружки и языковые курсы, подготовку школьных учителей, спортивные мероприятия и открытые лекции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Российско-китайский центр откроется в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого к декабрю этого года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"К декабрю 2023 года в вузе будет открыт российско-китайский центр. Работа будет вестись по трем направлениям. Планируется организовать кружки и языковые курсы, подготовку школьных учителей, спортивные мероприятия и открытые лекции", - отмечается в сообщении.

Также с 1 октября этого года в школах №36 и №2 Великого Новгорода стартует совместная дополнительная программа для детей вторых классов по изучению китайского языка и культуры. Вести занятия и организовывать культурно-познавательную деятельность о Китае будут сотрудники и преподаватели НовГУ.

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого заключил соглашение о сотрудничестве с Шаньдуньским политехническим университетом в апреле этого года.

До этого у университета было четыре договора о научном и образовательном сотрудничестве с вузами КНР, среди которых Яньаньский университет, Уханьский текстильный университет, Хубэйский университет естественных и гуманитарных наук, Сянъянский профессионально-технический институт.