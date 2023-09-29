Россия окажет помощь подпавшим под санкции Франции студентам Буркина-Фасо

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил принять исчерпывающие меры по обеспечению возможности буркинийским студентам получать образование в России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки России окажет помощь студентам из Буркина-Фасо, которые потеряли возможность учиться в вузах Франции из-за прекращения выдачи виз. Об этом сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.

"Позиция Франции доказывает, что буркинийские власти приняли абсолютно правильное решение добиваться полного суверенитета. Минобрнауки России, безусловно, выступит в этой ситуации партнером и окажет помощь попавшим в сложную ситуацию буркинийским студентам. Россия поступит как друг", - процитировали замминистра в Telegram-канале Минобрнауки.

Как рассказал министр образования Буркина-Фасо Аджим Тиомбиано, чьи слова приводятся в сообщении министерства, последствием санкционной политики Франции стало лишение буркинийских студентов возможности начать или продолжить обучение во французских университетах. "В этой связи мы хотели бы найти в лице России стратегического партнера и рассчитываем на помощь в переориентации наших студентов на получение российского образования", - отметил он.

В Минобрнауки уточнили, что глава ведомства Валерий Фальков уже поручил проработать запрос Буркина-Фасо и принять исчерпывающие меры по обеспечению возможности буркинийским студентам получать образование в России.

Отношения Франции и Буркина-Фасо ухудшились после того, как в сентябре 2022 года группа военных во главе с Ибрагимом Траоре совершила в этой западноафриканской стране государственный переворот, сместив полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности. В октябре 2022 года Национальное собрание (однопалатный парламент) Буркина-Фасо единогласно назначило Траоре президентом переходного периода.