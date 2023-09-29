Свыше 20 вузов со всей России принимают участие в выставке образования в Индии

В образовательной ярмарке участвуют медицинские, технические, гуманитарные вузы

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Представители 22 российских университетов приехали в Индию на выставку образования, которая открылась в пятницу в Русском доме в Нью-Дели.

В образовательной ярмарке принимают участие медицинские, технические, гуманитарные вузы. Среди них - государственные университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Перми, Тулы, Пскова, Йошкар-Олы. Впервые в выставке в Индии принимает участие Севастопольский госуниверситет.

"Это первая выставка такого масштаба, но я уверен, что мы закладываем многолетнюю традицию. Российское образование традиционно ценится в Индии. Медицинское образование здесь очень востребовано, но благодаря этой выставке мы хотим показать, что в России есть много направлений высококачественной подготовки", - сказал на открытии замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

По его словам, в России учатся около 30 тыс. студентов из южноазиатской республики. Они могут обучаться как на русском, так и на английском языках, на котором уже разработаны программы обучения. Правительство РФ предоставило Индии квоту на 200 мест в российских вузах. Как отметил Шевцов, выделенная квота всегда заполняется.

Работа в любой сфере

По словам директора Русского дома в Нью-Дели Олега Осипова, "российское образование является лучшим в мире". "Оно лучше, чем в США, Канаде, Японии или в Австралии. Мы пригласили на выставку разные университеты из нашей страны, которые расскажут вам, какое образование вы можете получить в России", - сказал Осипов, высказывание которого было встречено продолжительными аплодисментами присутствующих. "Получив образование в России, вы сможете вернуться в свою страну и начать работать в любой сфере", - подчеркнул глава Русского дома.

Продолжить учебу в России

Один из посетителей выставки студент Рагхав Мишра рассказал, что хочет поехать учиться в Санкт-Петербург или в Москву, и надеется, что ему удастся пройти по квоте на бесплатное обучение. "Я уже получил в Индии степень магистра, а в аспирантуру хочу пойти в России. Моя специальность - международные отношения. Я изучал российскую внешнюю политику, на международной арене Россия имеет большой вес. Мне интересно продолжить обучение в РФ", - рассказал Мишра.

Другой посетитель выставки, молодой человек по имени Суфьян признался, что после того, как он стал учить русский язык, он сразу решил, что поедет получать высшее образование в Россию.

"Я пока не определился со специальностью, поэтому очень рад, что здесь проводится выставка. Конечно, надеюсь, что мне удастся пойти учиться по квоте. Но если нет, то моя семья готова поддержать меня, и я все равно поеду учиться в Россию", - сказал он.

Выставка российского образования в Русском доме в Нью-Дели продлится два дня. После этого она еще пройдет в Калькутте, Патне и Мумбаи. В ходе ее проведения запланированы круглые столы и более 50 семинаров, на которых индийские абитуриенты смогут узнать все, что их интересует об обучении в российских вузах.