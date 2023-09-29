В Воркуте обнаружили разрушенным памятный крест польским узникам ГУЛАГа

В администрации города сообщили, что восстановлению объект не подлежит

СЫКТЫВКАР, 29 сентября. /ТАСС/. Общественники обнаружили разрушенным бетонный крест, установленный в 1997 году в ныне разрушенном воркутинском поселке Рудник в память о польских узниках ГУЛАГа. Обследование показало, что восстановлению объект не подлежит, сообщили ТАСС в администрации города Воркуты.

"Кто-то из общественников ранее выявил, что этот бетонный крест в заброшенном поселке Рудник разрушен, лежит. Кто его снес, или он упал сам, неизвестно. Администрация никакого отношения к этому объекту не имеет, никаких поручений по его сносу не давалось. Обследование показало, что восстановлению он не подлежит. На балансе муниципалитета объект не находился, объектом культурного наследия не является", - сообщили ТАСС в городской администрации.

Ранее в Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны. В Якутске в сентябре демонтировали памятник ссыльным и репрессированным полякам, на месте остался только разрушенный постамент с лестницей, памятник не являлся объектом культурного наследия. Демонтирован также якутский памятник революционеру Григорию Петровскому, но власти Якутска обещали его вернуть.