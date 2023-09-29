В Тверской области намерены создать первый в России турмашрут для слабослышащих

Туристский маршрут охватит восемь объектов Торжка

ТВЕРЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Первый в России инклюзивный туристический маршрут для людей с нарушением слуха "Звуки древнего Торжка" запустят в 2024 году в Торжке Тверской области. Об этом сообщил ТАСС президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

"Это пилотный проект, потому что такого маршрута еще не было - именно для определенной нозологической группы. Мы считаем, он даст возможность более тысячи граждан осуществить свою мечту - проехать по нескольким туристическим объектам. Проект будет реализован в следующем году, но наша команда уже приступила к работе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, туристский маршрут охватит восемь объектов Торжка, в том числе традиционное для этого города золотошвейное производство, а также музей А. С. Пушкина. На всех площадках создадут условия для слабослышащих путешественников. В частности, площадки будут оборудованы индукционными петлями или звукоусиливающей аппаратурой, видеороликами с субтитрами и сурдопереводом. К работе в этом направлении привлечена команда проектно-производственной компании "Вертикаль", которая занимается вопросами создания доступности пространства для людей с инвалидностью всех категорий.

Проект будет реализован при поддержке Фонда президентских грантов, экспертов по инклюзивному туризму Госдумы РФ, Всероссийского общества глухих и Министерства туризма Тверской области. Ранее при содействии Ассоциации автомототуризма и караванинга на территориях Московской и Тверской областей был создан и запущен турмаршрут "Открывая Пушкина" для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Торжок - один из древнейших городов Тверской области. Входит в число 116 российских городов, историко-архитектурные центры которых объявлены заповедными. Территория города - комплекс архитектурных и археологических памятников. Всего - 292 объекта, включая 92 памятника федерального значения. Город расположен в 60 км к северо-западу от Твери - на автомагистрали Москва - Санкт-Петербург.