В Раде заявили, что офис Зеленского вел переговоры о новом томосе для союза ПЦУ и УПЦ

По словам депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, киевские власти "до сих пор рассматривали УПЦ как свою электоральную нишу, поэтому не хотели окончательно ссориться с ней"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что офис президента Украины вел переговоры с представителями Константинопольского патриархата с целью получения нового томоса для союза раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом она написала в своем блоге в издании "Украинская правда".

"На Банковой (на ул. Банковая расположен офис президента Украины - прим. ТАСС) недавно обсуждали безумные сценарии о новом томосе. Мол, нужно объединить ПЦУ и УПЦ в новую УПЦ и получить томос, где будет подпись и фамилия Зеленского. Офис президента даже гонцов к Вселенскому патриарху направлял - прозондировать почву", - написала Геращенко.

По ее словам, киевские власти "до сих пор рассматривали УПЦ как свою электоральную нишу, поэтому не хотели окончательно ссориться с ней, и это еще одна из причин, почему законопроект о запрете УПЦ не выносится на голосование". Еще одной причиной, по словам парламентария, по которой власть медлит с указанным законом, - "реакция союзников, которые чувствительно относятся к правам человека и свободе совести". "В ходе международных встреч наши партнеры выражают обеспокоенность возможными последствиями запрета УПЦ", - отметила Геращенко.

По ее мнению, "сейчас - выдающийся момент, с которым [президент Украины Владимир] Зеленский действительно может войти в историю". "Надо запретить УПЦ. И сделать это на следующей неделе, на новой парламентской сессии. Главе Верховной рады [Руслану Стефанчуку] не стоит гадать на кофейной гуще, есть ли на это голоса, надо просто поработать с депутатами от пропрезидентской партии "Слуга народа", которые, как свидетельствует опыт предыдущих четырех лет этого парламента, голосуют за все, что спускают с Банковой", - считает депутат. По словам Геращенко, "Европейская солидарность" потребует немедленного вынесения церковных законопроектов на пленарные заседания на следующей неделе. Соответствующее письмо уже направлено спикеру.

Ранее Стефанчук выразил сомнения, что в парламенте найдутся необходимые 226 голосов для запрета деятельности УПЦ, если соответствующие законопроекты вынесут на голосование. "Парламент - это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов для принятия столь важного законодательного акта. Выносить его в зал - проваливать [голосование]. <...> Это просто бессмысленно юридически и политически безответственно", - заявил спикер.

Ситуация вокруг УПЦ

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По поручению Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.