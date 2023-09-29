29 сентября, 16:50 Крушение батискафа "Титан" в Атлантике В США снимут художественный фильм о гибели батискафа "Титан"

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По данным Deadline, в фильме будут представлены не только сама произошедшая на глубине катастрофа, но и предшествующие ей дни, а также последствия трагедии