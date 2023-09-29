В США снимут художественный фильм о гибели батискафа "Титан"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Американская компания MindRiot Entertainment снимет художественный фильм о гибели батискафа "Титан" при погружении к обломкам лайнера "Титаник".
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Об этом сообщает портал Deadline.
Как ожидается, в фильме будут представлены не только сама произошедшая на глубине катастрофа, но и предшествующие ей дни, а также последствия трагедии. Уже подобраны продюсеры и сценаристы картины. Создатели фильма намерены придерживаться реальных событий в ходе съемок.