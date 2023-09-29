29 сентября, 16:50
Крушение батискафа "Титан" в Атлантике

В США снимут художественный фильм о гибели батискафа "Титан"

Armin Weigel/ picture alliance via Getty Images
© Armin Weigel/ picture alliance via Getty Images

По данным Deadline, в фильме будут представлены не только сама произошедшая на глубине катастрофа, но и предшествующие ей дни, а также последствия трагедии

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Американская компания MindRiot Entertainment снимет художественный фильм о гибели батискафа "Титан" при погружении к обломкам лайнера "Титаник".

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Об этом сообщает портал Deadline.

Как ожидается, в фильме будут представлены не только сама произошедшая на глубине катастрофа, но и предшествующие ей дни, а также последствия трагедии. Уже подобраны продюсеры и сценаристы картины. Создатели фильма намерены придерживаться реальных событий в ходе съемок. 

Теги:
СШАКрушение батискафа "Титан" в Атлантике
© Информационное агентство ТАСС
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