К забастовке рабочих автопрома в США присоединятся еще два предприятия

Общее число бастующих достигнет 25 тыс., говорится в сообщении профсоюза

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Рабочие еще двух предприятий Ford и General Motors в Мичигане присоединятся к бастующим сотрудникам автомобильной промышленности, общее число бастующих достигнет 25 тыс. Об этом говорится в сообщении профсоюза работников автомобильной промышленности (United Auto Workers).

"Мы будем продолжать борьбу до достижения наших требований. Мы полны оптимизма относительно их достижения", - говорится в сообщении.

В профсоюзе при этом не стали призывать к проведению дополнительных забастовок на заводах компании Stellantis, поскольку на переговорах с ее руководством был достигнут значительный прогресс.

Рабочие ряда заводов в Мичигане, принадлежащих ведущим автопроизводителям (Ford, General Motors и Stellantis), начали забастовку 15 сентября, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. С бастующими рабочими уже встретились президент США Джо Байден и его основный соперник в борьбе за президентское кресло, экс-президент Дональд Трамп.