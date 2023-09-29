В Перми планируют создать центр одаренных детей по типу "Сириуса" в 2025 году

Общая стоимость объекта составит 2,4 млрд рублей

ТАСС, 29 сентября. Центр выявления и поддержки одаренных детей "Академия первых" по типу "Сириуса" построят в столице Прикамья до конца 2025 года, сообщается на сайте правительства Пермского края.

"Подписание концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации Центра выявления и поддержки одаренных детей в Перми состоялось на площадке Российской недели государственно-частного партнерства в Москве. Подписи под документом поставили руководитель краевого Агентства по сопровождению концессионных проектов Александр Соломатин и генеральный директор ООО "Инфраструктура детства" Алексей Шаповалов", - говорится в сообщении.

Согласно условиям соглашения, Пермский край предоставляет концессионеру в аренду без торгов земельный участок, на котором до конца 2025 года компания планирует построить собственное здание для центра "Академия первых". Оно будет создано по типу образовательного центра "Сириус", который действует сейчас в Сочи. Общая стоимость объекта составит 2,4 млрд рублей. Срок концессионного соглашения - семь лет.

По словам и. о. министра экономического развития и инвестиций Прикамья Татьяны Чуксиной, привлечение механизма ГЧП позволит создать в регионе образовательный центр, где непрерывно смогут находиться до 200 ребят со всех уголков Прикамья. В центре разместятся лабораторный кабинет, методические и учебные кабинеты, лекционная аудитория, тренажерный и спортивный залы, библиотека, столовая, а также корпус для временного проживания учащихся и преподавателей на 220 мест. Задачей местного "Сириуса" станет выявление и поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

По словам Алексея Шаповалова, центр станет уникальным проектом для России. "При его создании мы применим наш опыт в реализации проектов современных общеобразовательных организаций, проектируемых с учетом всех современных потребностей обучения и лучших планировочных решений", - цитирует пресс-служба Шаповалова.

По данным правительства региона, компании, входящие в ГК "Инфраструктура детства", уже не первый раз участвуют в строительстве образовательных объектов на территории Пермского края по модели государственно-частного партнерства. Так, с участием группы компаний в 2021 и 2022 годах подписаны концессионные соглашения по строительству семи школ на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Новые объекты появятся в нескольких микрорайонах Перми, д. Кондратово, с. Лобаново, с. Култаево и с. Гамово.

Всего на начало третьего квартала 2023 года в регионе реализуется 119 проектов ГЧП с общим объемом инвестиций порядка 150 млрд рублей, из них порядка 94 млрд рублей - частные инвестиции, остальные средства - бюджеты разных уровней: федерального, регионального и муниципальных.