Звонки на номера оператора связи ДНР с октября будут доступны только с кодом +7

При этом внутри сети оператора номера с кодом +380 временно будут обслуживаться параллельно с кодом +7

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Звонки на номера республиканского оператора связи (работает в ДНР и других новых регионах под брендом "Феникс") с номеров других операторов с 1 октября будут доступны только с российским международным кодом +7, сообщили в пресс-службе "Феникса". Ранее допускался и украинский код +380.

"В соответствии с распоряжением Министерства связи Донецкой Народной Республики "О закрытии маршрутизации трафика с кодами +380 (62) и +380 (71)", сообщаем, что с 1 октября 2023 года будут недоступны входящие звонки с номеров других мобильных операторов связи на номера с кодом +380", - говорится в сообщении.

При этом внутри сети оператора номера с кодом +380 временно будут обслуживаться параллельно с кодом +7, отмечает пресс-служба. Также до особого распоряжения, о котором абонентов уведомят дополнительно, сохраняется возможность звонить внутри сети на короткий код 071.

Мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как республика вышла из-под контроля Киева и там перестали работать украинские операторы сотовой связи. В 2022 году оператор начал работать в новых регионах России.