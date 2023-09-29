29 сентября, 18:01,
обновлено 29 сентября, 18:14

В Санкт-Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Военный комиссар города Марат Урмансов сообщил, что 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Информация о якобы очередях в военкоматы Санкт-Петербурга не соответствует действительности, сообщил военный комиссар города Марат Урмансов.

"Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности", - сказал он. По словам Урмансова, военкоматы работают с понедельника по пятницу, а 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету.

"Все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно. Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь", - заверил военный комиссар.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация, что в военкоматы города якобы стоят очереди из представителей организаций, отвечающих за воинский учет, которые не успевают подать списки подлежащих учету до 1 октября. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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