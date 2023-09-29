Профильные министерства и ведомства ФРГ испытывают острый дефицит квалифицированных кадров

Как сообщил журнал Der Spiegel, в частности, непростая ситуация сложилась в министерстве иностранных дел

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Профильные министерства и ведомства Германии испытывают серьезную нехватку квалифицированной рабочей силы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, непростая ситуация из-за дефицита кадров сложилась в министерстве иностранных дел. Так, из 7 260 запланированных рабочих мест почти 1 тыс. вакантны. Это означает, что 13% должностей в МИД ФРГ свободны. Кроме того, как указывает Der Spiegel, во всех ведомствах правительства ФРГ отсутствуют референты или клерки. Хроническая нехватка кадров, с которой германские компании боролись на протяжении многих лет, не ограничивается федеральными министерствами. Ни одно министерство не сообщило о полной укомплектованности штатов по состоянию на 1 октября 2022 года.

Подчиненные министерствам ведомства, такие как Федеральное управление уголовной полиции, таможня или Федеральное сетевое агентство, также испытывают значительный дефицит квалифицированных рабочих. Наименьшая нехватка кадров наблюдается в Министерстве сельского хозяйства. В наиболее тяжелом положении находятся Министерство внутренних дел Германии и Министерство юстиции. В них число незаполненных вакансий достигает 17%. Далее следуют Минтруда и Минэкономики (по 15%) и Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития (14%). Подчиненные органы власти сообщают о еще более острой нехватке персонала.

Во многом, как отмечает издание, в сложившейся ситуации виновато само правительство Германии. За последнее десятилетие оно увеличило штат до беспрецедентных размеров. В 2013 году в федеральном правительстве было около 250 тыс. рабочих мест, в настоящее время данный показатель достигает порядка 300 тыс., то есть примерно на 20% больше. Наибольший рост произошел в министерствах: с чуть более 17 тыс. сотрудников до более чем 30 тыс. Рост составил более 70%.

Ранее член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер высказала мнение, что Германии из-за демографических проблем требуется около 1,5 млн специалистов из-за рубежа в год для функционирования экономики на желаемом уровне. По данным немецкого Института экономических исследований, в 2022 году коммерческие организации не смогли найти квалифицированных специалистов на 630 тыс. вакансий. В 2021 году этот показатель составлял 280 тыс.