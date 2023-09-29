29 сентября, 18:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Великобритания передаст МККК $1,2 млн для оказания помощи жителям Нагорного Карабаха

Заместитель главы МИД королевства Лео Докерти заявил, что помощь предназначена для наиболее уязвимых лиц, которые подвергаются "колоссальному давлению"

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Великобритания выделила £1 млн ($1,22 млн по текущему курсу) на оказание помощи жителям Нагорного Карабаха и покинувшим его беженцам. Как сообщает на своем сайте МИД Соединенного Королевства, средства будут переданы Международному Комитету Красного Креста (МККК).

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"После военной операции, проведенной Азербайджаном, чтобы взять под полный контроль сепаратистский регион Нагорный Карабах, значительная часть армянского населения выехала из Карабаха в соседнюю Республику Армения и сталкивается с серьезными гуманитарными сложностями", - говорится в сообщении британского ведомства.

Заместитель главы МИД королевства Лео Докерти подчеркнул, что помощь предназначена для наиболее уязвимых лиц, которые подвергаются "колоссальному давлению".

Докерти также повторил ранее распространенные Лондоном призывы к Баку и Еревану "вернуться к диалогу и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ" к тем, кто оказался затронут конфликтом. 

Теги:
АзербайджанАрменияВеликобританияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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