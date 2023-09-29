Великобритания передаст МККК $1,2 млн для оказания помощи жителям Нагорного Карабаха

Заместитель главы МИД королевства Лео Докерти заявил, что помощь предназначена для наиболее уязвимых лиц, которые подвергаются "колоссальному давлению"

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Великобритания выделила £1 млн ($1,22 млн по текущему курсу) на оказание помощи жителям Нагорного Карабаха и покинувшим его беженцам. Как сообщает на своем сайте МИД Соединенного Королевства, средства будут переданы Международному Комитету Красного Креста (МККК).

"После военной операции, проведенной Азербайджаном, чтобы взять под полный контроль сепаратистский регион Нагорный Карабах, значительная часть армянского населения выехала из Карабаха в соседнюю Республику Армения и сталкивается с серьезными гуманитарными сложностями", - говорится в сообщении британского ведомства.

Заместитель главы МИД королевства Лео Докерти подчеркнул, что помощь предназначена для наиболее уязвимых лиц, которые подвергаются "колоссальному давлению".

Докерти также повторил ранее распространенные Лондоном призывы к Баку и Еревану "вернуться к диалогу и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ" к тем, кто оказался затронут конфликтом.