Чехия и Германия будут патрулировать границы для предотвращения проникновения нелегалов

Германские полицейские получат возможность действовать при проведении операций на чешской стороне границы, а чешские - на германской стороне

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Чешская и германская полиция сформируют совместные патрули, которые будут охранять общую границу своих стран от проникновения нелегальных беженцев. Соответствующая договоренность достигнута руководителями МВД Чехии и ФРГ. Об этом сообщило Чешское радио.

Совместное патрулирование границы начнется в ближайшие дни. Германские полицейские получат возможность действовать при проведении операций по задержанию нелегальных беженцев на чешской стороне границы, а чешские - на германской стороне. Подобная практика существует на чешско-словацкой границе.

Также, согласно радио, руководители МВД Чехии, Германии и Польши договорились о создании состоящей из экспертов трех государств группы по борьбе с организаторами незаконного проникновения нелегальных беженцев на территорию Евросоюза.