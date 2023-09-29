В Рязанской области открыли памятник полководцу Михаилу Скобелеву

К юбилею военачальника в музее-усадьбе "Мемориальный комплекс М. Д. Скобелеву" обновили интерьер и техническое оснащение, появились новые экспонаты

ТАСС, 29 сентября. Памятник русскому полководцу, генералу Михаилу Скобелеву открыли в пятницу в поселке Александро-Невский Рязанской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

"В Александро-Невском открыли памятник в честь юбилея Михаила Дмитриевича Скобелева. Сегодня легендарному военачальнику, герою русско-турецкой войны и освободителю Болгарии исполняется 180 лет. О его мужестве и отваге слагали легенды", - написал он.

Родовое имение генерала М. Д. Скобелева располагается в селе Заборово Александро-Невского района. "Уникальное место, которое сам Михаил Дмитриевич называл "райским уголком". Здесь же находится школа, построенная военачальником, здесь покоятся его родители и он сам", - сообщил Малков.

К юбилею военачальника в музее-усадьбе "Мемориальный комплекс М. Д. Скобелеву" обновили интерьер и техническое оснащение, появились новые экспонаты, в поселке Александро-Невский открыт филиал музея. По инициативе активистов установлен памятник и благоустроена территория. "Михаил Дмитриевич искренне любил наше Отечество и верил в великое будущее России. Он навсегда останется для нас примером отваги, чести и любви к Родине", - добавил губернатор.

Михаил Скобелев (1843-1882) - выдающийся русский военачальник и стратег, участник Среднеазиатских войн Российской империи и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. Современники считали его полководцем, по таланту равным Суворову.