В Запорожской области не хватает 1,7 тыс. медиков и 1,2 тыс. учителей

Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, проблема решается с помощью специалистов из других российских регионов, которые работают вахтовым методом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Дефицит квалифицированных специалистов в Запорожской области составляет около 1,7 тыс. медицинских работников и 1,2 тыс. учителей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы сегодня ведем большую работу [по привлечению специалистов] с всеми федеральными органами исполнительной власти, с министерствами, в особенности это касается врачей, учителей. <...> У нас нехватка 1,7 тыс. медицинских работников, 1,2 тыс. учителей не хватает сегодня в области. Много учителей были не допущены к процессу обучения в силу их пронацистских убеждений", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в настоящее время проблема решается с помощью специалистов из других российских регионов, которые работают вахтовым методом.

"У нас порядка 15 тыс. студентов были приняты [в вузы и колледжи], из них порядка 30% будет гуманитарных профессий, среди них будут и учителя, и младший медицинский персонал, которые через год-два восполнят наш пробел. Процесс длинный, но идем по нему", - добавил Балицкий.

Он отметил, что большую помощь специалистами области оказывают регионы-шефы и соседние субъекты РФ: Краснодарский край, Крым, Ростовская область.