Спикер Рады наградил орденом сатаниста, "отпевшего" УПЦ

По словам Руслана Стефанчука, "пока такие люди живут и трудятся, будет жить украинская нация"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук наградил орденом "Гордость и слава Украины" сатаниста, который проводит акции у комплекса зданий Киево-Печерской лавры, пытаясь изгнать оттуда монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Богдана Орищенко, известного под именем Маг Велиар, глава парламента Руслан Стефанчук наградил орденом "Гордость и слава Украины". <...> В поздравительном письме Стефанчук написал Орищенко, что его неравнодушие "придает веры, что у нашей страны есть будущее" и что, "пока такие люди живут и трудятся, будет жить украинская нация", говорится в сообщении. В Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta) Орищенко опубликована фотография медали и документа о награждении с подписью Стефанчука.

В СПЖ напомнили, что 17 мая Орищенко у стен лавры "провел кощунственный обряд "отпевания УПЦ". В частности, он надел на себя "панагию" в виде пентаграммы с изображением Бафомета, на голову "митру" с изображением сатаны. В ходе "панихиды" он кадил "гроб" с надписью "груз 200". "Также Велиар прочел кощунственно измененный матерными ругательствами текст разрешительной молитвы, который священники читают над телом усопшего", - сообщили в СПЖ.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.