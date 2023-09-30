29 сентября, 21:02,
обновлено 29 сентября, 21:04

Путин заявил, что россияне защищают не просто выбор Донбасса, но независимость всей страны

Президент России подчеркнул, что "никто и ничто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Народ России всем сердцем поддержал выбор жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по вхождению в состав РФ. Люди поняли, что защищают не только своих соотечественников в новых регионах, но и всю Россию, уверен президент РФ Владимир Путин.

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"Никто и ничто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем. Понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу", - указал глава государства в видеообращении по случаю первой годовщины воссоединения новых регионов с Россией.

"Благодарю всех граждан России за эту сплоченность и патриотический настрой", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
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