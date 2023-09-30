Уникальный фильм советских полярников откроет новый сезон лектория о Шпицбергене

Его показ состоится в библиотеке имени Ю. А. Гагарина на проспекте Вернадского в Москве 30 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Показ редкого фильма, снятого советскими полярниками о жизни на Шпицбергене в 1975 году, а также лекция генерального директора работающего на архипелаге треста "Арктикуголь" Ильдара Неверова откроют второй сезон полярного лектория "Шпицберген: ближе, чем кажется" в Москве. Первое мероприятие сезона состоится уже 30 сентября, сообщила ТАСС руководитель лектория Рузанна Чернакова.

"Во втором сезоне запланировано восемь встреч на разные темы: дикая природа Шпицбергена, развитие треста "Арктикуголь", 100-летие поселка Баренцбург, изучение ледников и другие. Кроме лекций планируются творческие мастер-классы с художниками. Все спикеры лектория сами неоднократно бывали на Шпицбергене, некоторые жили там по много лет. Ближайшие встречи второго сезона: 30 сентября, 21 октября, 18 ноября, 16 декабря", - рассказала Чернакова.

В субботу в библиотеке имени Ю. А. Гагарина на проспекте Вернадского в Москве всем желающим будет представлен уникальный фильм "Мы живем на Шпицбергене", который сняли в 1975 году сами советские полярники, работавшие на архипелаге. Фильм представит автор - потомственный полярник и ветеран треста "Арктикуголь" Александр Наумкин, проработавший в компании 40 лет. Его отец Иван Наумкин возглавлял трест незадолго до начала Второй мировой войны и сразу после нее. Наумкин-младший расскажет о жизни в советских поселках норвежского Шпицбергена, а также о съемках уникального кинодокумента.

На следующем октябрьском мероприятии лекцию об архипелаге и российском тресте проведет генеральный директор "Арктикугля" Неверов. Руководитель компании расскажет об истории работы предприятия на норвежском архипелаге, а также о планах по развитию треста и новых направлений.

Новый сезон лектория, который продлится до мая 2024 года, также включит в себя выступления известных ученых, посвятивших свою жизнь изучению природы Шпицбергена, и деятелей искусства, которые неоднократно бывали на архипелаге и сумели запечатлеть его уникальные пейзажи.

"Этим летом я провела пять недель в командировке на архипелаге Шпицберген. Одной из целей поездки было нащупать самые интересные темы, которые мы раскроем во втором сезоне лектория "Шпицберген: ближе, чем кажется". В первом сезоне лектория мы провели три встречи. Каждый раз собирался практически полный зал, интереса к архипелагу Шпицберген оказалось даже больше, чем мы думали. Многие смотрят лекторий в трансляции и в записи, в том числе на самом Шпицбергене, что нам невероятно приятно", - добавила Чернакова.

О полярном лектории

Лекторий для широкой аудитории "Шпицберген: ближе, чем кажется" открылся на площадке библиотеки имени Ю. А. Гагарина в марте 2023 года. Цель проекта - популяризировать среди россиян туризм и профессиональную деятельность на Шпицбергене. В первом сезоне свою лекцию перед слушателями прочитал генеральный консул РФ на Шпицбергене в 2018-2022 гг. Сергей Гущин.

"Мы хотим вернуть Шпицберген, норвежский архипелаг с российскими поселками, в отечественное инфопространство. Рассказать, как это здорово: жить и работать или отдыхать на Шпицбергене, организаторы лектория это знают по личному опыту. И создать сообщество людей, интересующихся Шпицбергеном. У русскоязычной части Шпицбергена сейчас нет своего СМИ, поэтому достоверная и исчерпывающая информация об архипелаге очень востребована", - сообщали ТАСС в пресс-службе лектория.

Лекторий сотрудничает с государственным трестом "Арктикуголь", который ведет экономическую деятельность на Шпицбергене. В планах лектория - привлечение в качестве партнеров других арктических учреждений, в частности, Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге.