Путин заявил, что вся Россия оказывает братскую помощь Донбассу и Новороссии

Президент РФ отметил, что в общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Все регионы России подключились к помощи новым субъектам страны, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю первой годовщины вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Сегодня мы вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии", - сказал глава государства.

В эту работу, в это общее дело вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы, перечислил он. "Вся большая, единая страна, вся делает общее дело", - подчеркнул Путин.

"Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов. И мы обязательно добьемся поставленных целей", - заключил президент.

В субботу в РФ отмечается День воссоединения новых регионов с РФ. Памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении этих территорий в состав РФ. Как отмечается в сопроводительных материалах, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое и социальное развитие.